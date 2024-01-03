«Молодые, дерзкие, нахальные»: Машков рассказал, как Табаков создавал свой театр

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; 5-tv.ru

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Актер вспомнил студенческие годы, прошедшие под руководством его легендарного наставника.

Худрук Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Лане Шевченко поделился воспоминаниями о том, как создавалась сегодня уже легендарная «Табакерка».

По словам Машкова, основатель театра Олег Табаков обладал не просто великим актерским и режиссерским талантом, но лидерскими качествами и, что особенно важно, великим педагогическим даром. Благодаря этому он сумел сплотить вокруг себя молодых единомышленников, буквально болевших театром.

«Он сам был достаточно дерзок, и ему нужны были люди, которые преданны театру, преданны идее этого нового организма, который будоражил Москву своей силой, безжалостностью к себе. Потому что мы вытворяли на сцене такие вещи, которые многие бы не решились делать. Мы рисковали собой, и это была часть нашей жизни», — подчеркнул Машков.

Себя и других учеников Табакова актер охарактеризовал как молодых, дерзких и нахальных в хорошем смысле людей, которые, невзирая на тяжелое время, — 90-е годы — не помышляли ни о чем, кроме сцены.

«Полубеспризорники, уже почувствовавшие какие-то беды в своей жизни и столкновения, были в этом театре. И Олег Палыч был с нами, подкармливал нас, да мы особенно и есть-то не хотели, мы были увлечены», — поделился Машков.

Хватало в работе и быту молодых актеров и курьезных случаев. Один из них произошел в студенческом общежитии, где Машков обитал вместе с товарищами.

«Это было двухэтажное здание: на втором этаже наше общежитие в коммунальной квартире, а на первом — винно-водочный магазин. Здание было очень ветхое. Людей жило много, а ванна была одна на всех. И в один момент эта ванна провалилась прямо в магазин. Кто-то в ней решил замочить белье, и, видимо, конструкция не выдержала веса. Была дыра, мы подходили смотрели, видели магазин, бутылки, но ничего не брали… Такая жизнь была», — с улыбкой рассказал Машков.

Полное интервью с Владимиром Машковым в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя союза театральных деятелей Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.