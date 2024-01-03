Осужденный за взятку бывший глава УМВД Екатеринбурга погиб в зоне СВО

Фото: Alexandr Mamaev / ТАСС

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Минобороны РФ посмертно наградило его медалью.

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, в 2022 году осужденный за взятку и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик.

«Вчера стало известно, что Игорь погиб при выполнении своего долга на СВО», — рассказала правозащитница.

Изданию URA.RU Кезик также рассказала, что Трифонов был посмертно представлен к награде за защиту Отечества. Его наградили медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции».

Уточняется также, что о смерти Трифинова стало известно лишь сейчас, однако скончался он, предположительно, в конце декабря. На фронт он прибыл всего за несколько недель до своей смерти.

Бывшего главу УМВД Екатеринбурга задержали в 2019 году в Москве. По данным следствия, в 2015 году он через посредника получил крупную взятку на сумму 7,5 миллиона рублей от бывшего заместителя главы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, который взамен попросил возбудить уголовное дело в отношении одного из своих должников.

В августе 2022 года Трифонов был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, а в марте прошлого года суд смягчил ему приговор на два месяца. Фигурант свою вину признавать отказывался.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал-майор Владимир Фролов посмертно награжден званием Героя России.