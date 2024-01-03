«Это фейк»: Песков ответил на слухи о подготовке Путиным сенсационного заявления
Песков назвал фейком сообщения о скором сенсационном заявлении Путина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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В СМИ ранее появилась информация, что президент готовит «жесткое» заявление по вопросам мировой безопасности.
Президент РФ Владимир Путин не готовит «сенсационных» заявлений о мировой безопасности. Сообщения об этом не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет. Это фейк», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале «Политджойстик» было опубликовано сообщение под подписью известного политолога Марата Баширова. В посте было указано, что глава государства якобы в ближайшие дни собирается сделать сенсационное заявление, которое коснется вопросов мировой безопасности и «украинского кейса». Отмечалось, что слова Путина не будут ультиматумом, но будут достаточно «жесткими».
Ранее 5-tv.ru писал, что постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву оружия, котрое стало причиной гибели мирных жителей Белгорода.