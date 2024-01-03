Собянин: Москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка

Фото: Московский зоопарк / ТАСС

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В голосовании участвовали почти 400 тысяч москвичей.

Жители столицы выбрали имя доля родившейся панды в московском зоопарке. Очаровательную медведицу назвали Катюша. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в голосовании на сайте «Активный гражданин» участвовало более 380 тысяч человек. Среди имен москвичи также предлагали Маша и Мо Мо. Последнее образовано от первого слога слова «Москва».

Панде четыре месяца. У нее даже прорезались зубы. Девочка уже научилась ходить, а сейчас она активно растет. Недавний осмотр показал, что панда весит 8,67 килограммов, а в длину она — 79,5 сантиметров.

«С каждым днем Малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам. Все увереннее ходит, даже пытается выбраться из манежа», — сообщил Собянин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пара капибар стала главной многодетной семьей Московского зоопарка. У них родились двое детенышей, пол которых пока определить нельзя.