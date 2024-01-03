Фото: © РИА Новости

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Гладков заявил, что ситуация в городе остается тяжелой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро обстреляли Белгород. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что по целям «отработало» российские средства ПВО.

По словам Гладкова, ситуация в городе продолжает оставаться тяжелой. После рассвета он намерен осмотреть повреждения вместе с мэром города и другими чиновниками, а также приступить к восстановлению инфраструктуры.

«Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения», — отметил Гладков.

Он добавил, что после обстрела, произошедшего 30 декабря, в больницах продолжают находиться 70 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков попросил жителей установить на смартфон приложение «МЧС России». С его помощью можно мгновенно узнавать об обстрелах. Также 8 января он намерен провести заседание оперативного штаба, где будет обсуждаться продление школьных каникул до 19 января.

Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

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