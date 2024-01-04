«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пилоты ежедневно выполняют сложнейшие задачи в зоне спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица «Мста-Б»

На этих кадрах показана боевая работа артиллеристов в районе Артемовска. В ходе контрбатарейной борьбы бойцы уничтожили прямым попаданием расчет 120-мм миномета ВСУ, занявший позицию в лесополосе.

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника и уничтожить позицию миномета вместе с боекомплектом.

Штурмовик Су-25

А на этих кадрах уже показана работа экипажей Су-25 на красно-лиманском направлении. Штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.