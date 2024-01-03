Как быстро привести в порядок квартиру после новогодних праздников
dni.ru: избавиться от следов вина на бокалах поможет смесь из уксуса и соли
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Nando Lardi
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Перед завершением длинных каникул стоит навести чистоту в своем доме. На что следует обратить особое внимание, чтобы результат оказался эффективным?
В январские праздники производительность человека, понятное дело, снижается. Ведь в это время хочется больше валяться в постели, смотреть рождественские фильмы. Или же просто принимать гостей. Становится не до уборки. Однако ближе к концу длинных выходных новогодняя радость сменяется унылым настроением из-за беспорядка в доме. Как быстро и при этом эффективно убрать квартиру — рассказало издание dni.ru.
Избавляемся от пыли
Для начала нужно протереть от накопившейся за праздники пыли на полках, мебели, предметах интерьера. Для этого идеально подойдут специальные тряпки из микрофибры.
Пылесос в помощь
Теперь настала очередь избавиться от пыли на полу. Для начала лучше их пропылесосить — это облегчит мытье полов и результат будет куда более эффективным.
Отмываем кухню
Наверняка приготовления к Новому году и последующие посиделки отразились на состоянии кухни. Теперь пришло время все прибрать — помыть посуду, духовку, микроволновку, холодильник и так далее.
Избавляемся от «винных» следов
Кухня почти сияет, а бокалы нет? Есть выход! Чтобы почистить стеклянные изделия от следов вина, возьмите столовую ложку уксуса и столовую ложку соли. Полученная смесь поможет отмыть грязь на бокалах.
Освежаем мебель
Здесь поможет обычная сода. Посыпьте ею мебель, оставьте на полчаса, а затем пропылесосьте. Это здорово очистит вашу мебель от грязи и создаст ощущение еще большей чистоты. Также не забудьте протереть дверные ручки — на них могли остаться жирные следы.
Труднодоступные места не обходим стороной
Батареи, плинтусы, пространство за шкафами тоже хорошенько вымойте и протрите. И не забудьте протереть под диваном или кроватью!
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