Без объяснения причины: принц Уильям отказался отмечать Рождество с Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Это сейчас герцог и герцогиня Корнуэльские и Кембриджские пример для подражания многих. Но еще до брака их отношения походили на итальянские.

Кейт Миддлтон и принц Уильям считаются самой образцовой парой Великобритании. Вместе они уже почти 13 лет, воспитывают троих детей. Однако такая идиллия в их отношениях была не всегда…

Как в своей книге рассказала биограф королевской семьи Кейт Николл, выдержки из которой были опубликованы Daily Express, в 2006-м принц Уильям отказался отмечать Рождество вместе с будущей супругой. Поначалу праздник они хотели встретить вместе, но по королевским традициям это сделать было невозможно, так как они были еще официально не женаты и даже не обручены.

Но тогда они все равно договорились, что праздник проведут в доме, где живут родители Миддлтон. Но в последний момент принц Уильям отказался от затеи. О причине решил умолчать.

Миддлтон такое поведение, мягко говоря, огорчило. И она решила — с принцем Уильямом ничего путного у нее не выйдет. А вскоре он и вовсе заявил, что расстается с ней. Однако вскоре понял, что совершил ошибку и принялся извиняться. Миддлтон простила будущего супруга лишь через несколько месяцев. Тогда он не стал сразу делать ей предложение, но пообещал, что помолвка непременно состоится. А для начала предложил ей заселиться в апартаменты в Кларенс Хаус.

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