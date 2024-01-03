Как понять, что вами манипулируют: пять главных признаков

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Под маской заботливого и нежного партнера порой скрывается самый настоящий тиран. Как его распознать?

Манипуляция, пожалуй, самый простой и быстрый способ добиться от человека того, чего хочется. При этом не прилагая к этому особых усилий. А если человек еще и влюблен в тебя, задача в разы упрощается. И зачастую под маской заботливого, кажущегося трепетным и нежным партнером успешно маскируется самый настоящий манипулятор. В беседе с изданием «Страсти» психолог Ольга Романив рассказала о пяти признакам, по которым можно с уверенностью сказать — из вас вьют веревки.

Изображает жертву

Если ваш партнер часто изображает жертву, чтобы вызвать чувства вины или заставить дело то, что вам не хочется, можно с уверенностью сказать — любимый человек манипулятор.

«Помните рассказ Сомерсета Моэма „Луиза“, где главная героиня легко жонглирует людьми, ссылаясь на свое больное сердце, причем ее мужья уходят в мир иной, а она все еще живее всех живых. Вы готовы помочь несчастной жертве, лишь бы не чувствовать себя виновным в ее переживаниях», — объяснила Романив.

Ищет слабые места

Замечали ли вы когда-нибудь, что ваш партнер, будто против вас применяет все то, с чем вы с ним ранее делились? Так бывает не сразу. Если в отношениях все гладко и сладко, как заявила специалист, он будет показывать, что это знание делает вас соучастниками и что именно он — тот единственный и неповторимый, который может вас понять.

Обесценивает проблемы и чувства

Если вы часто от партнера слышите фразы, что вам повезло больше в чем-то или ваши проблемы по сравнению с его пустяк, то знайте — такими фразами манипуляторы легко обесценивают ваши ситуации и чувства. И таким образом прямо показывают, эмоции окружающих нужны им для себя, что обратить к своей персоне внимание.

Делает вид, что заботится о вас

Излишняя забота, опека и внимание — не хорошо с точки зрения психологии, поскольку в этом есть и скрытая угроза, считает специалист. Например, человек не хотел каждый день на завтрак есть кашу, но партнер которое утро подряд ставит ее на стол и пытается убедить — так будет лучше для вас.

«В итоге в какой-то момент вы понимаете, что полностью подчинены партнеру и выполняете только то, что нужно и интересно ему», — пояснила эксперт.

Унижение

Манипулятор может заверить партнера, что вы не столь привлекательны, обворожительны или умны. Все это делается для того, чтобы привязать человека, внушить мысль, что без него он пропадет.

«Поэтому вы послушно остаетесь рядом с манипулятором и выполняете все, что ему нужно», — пояснила Романив.

Чтобы не стать жертвой манипулятора, следует повысить свою самооценку, научиться выстраивать собственные границы и говорить «нет», если чего-то не хочется.

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