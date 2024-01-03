«Все как обычно»: Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Официальный представитель МИД РФ указала, что Москва продолжает активную деятельность в международном формате.

Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на выдвинутые министром иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы требования к Западу.

Глава украинского МИДа потребовал от союзников срочных действий и перечислил пять шагов для «победы Украины»: системы ПВО, боевые беспилотники, ракеты дальнего действия, использование замороженных российских активов и изоляция российских дипломатов.

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«Карты, деньги, два ствола — все как обычно. <…> Российских дипломатов никто изолировать не будет. <…> Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также указала, что РФ продолжает активную деятельность в международном формате, а также проводит крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них — Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на март.

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