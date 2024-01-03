Скрытая угроза: почему опасно заряжать смартфон в кафе и торговых центрах

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Киберпреступники с каждым днем становятся все более изощренными и придумывают новые способы кражи персональных данных владельца телефона.

В общественных местах — торговых центрах, кафе, парках — опасно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки. О последствиях предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, украсть персональные данные возможно через USB-кабель. Через него же мошенники могут установить вредоносное программное обеспечение. Для этого киберпреступники могут вскрыть зарядную стойку, подменить обычный USB-разъем на другой, с помощью которого впоследствии подключают хакерские устройства. Кроме того, они могут встроить хакерское устройство в сам кабель и якобы забыть его возле зарядной станции.

Также дополнительное оборудование может установить в зарядную стойку компания-владелец. Так она может собирать пользовательские данные для дальнейшего анализа и продажи рекламодателям. То же самое возможно сделать и с портативным зарядным аккумулятором Power Bank.

Чтобы не стать жертвой киберпреступности, лучше использовать свое зарядное устройство и подключаться только к электронной розетке. К покупке Power Bank также нужно подходить ответственно и приобретать его только у проверенных брендов в специализированных магазинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли скрыть преступление в интернете.