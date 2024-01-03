«Боже милостивый»: актер Болдуин восхитился катанием фигуристки Валиевой

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Знаменитость не в первый раз высоко оценил талант и результат работы российской спортсменки.

Голливудский актер Алек Болдуин пришел в восторг, увидев катание российской фигуристки Камилы Валиевой в московском Парке Горького. В социальной сети он в комментариях под видео оставил изумленный комментарий.

«Боже милостивый», — кратко написал знаменитость.

К слову, талантом Валиевой Болдуин восхищается не в первый раз. Так, в 2022 году он уже пел оду достижениям фигуристки. Выступлению тогда 15-летней спортсменки на Играх в Пекине он посвятил эмоциональный пост в социальной сети. По словам голливудской звезды, у него перехватывало дыхание во время просмотра номера Валиевой.

Спортсменка ответила актеру благодарностью. Девушка была тронута его поддержкой. Юная звезда фигурного катания, как известно, тогда победила в командном турнире с большим отрывом от соперниц. Она набрала 90,18 балла за короткую программу. Второй результат в 70,73 балла принадлежал японке Вакабе Хигути, а третий — канадке Мадлен Скизас.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как фигурист Роман Костомаров выступил на шоу после ампутации конечностей.