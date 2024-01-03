Фото: © РИА Новости / В. Грицюк

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Мода в СССР отставала от западной. Но она существовала, и отрицать это бессмысленно.

СССР у многих ассоциируется с дефицитом тех или иных вещей и товаров. Его уровень в разных регионах страны сильно различался. Каждый населенный пункт в советские времена был отнесен к одной из «категорий снабжения». Однако мужчины и женщины всегда хотели выглядеть красиво. И находили для этого всякие возможности. За какими вещами гонялись советские модницы — читайте в материале 5-tv.ru.

Сапоги-чулки как у Верочки-секретарши из «Служебного романа»

Кадр из х/ф «Служебный роман». Режиссер: Эльдар Рязанов, 1977 г.

В середине 70-х в советскую моду вошли сапоги-чулки. Самыми востребованными были модели из Чехословакии, их можно было купить, если повезет. Однако качеством они не всегда радовали. А после того, как актриса Лия Ахеджакова в роли секретарши Верочки из «Служебного романа» надела такие сапожки, за ними стали охотиться, кажется, все советские женщины.

Туфли со шпильками

© РИА Новости / Павел Бедняков

В начале 60-х в советскую моду вошли туфли на шпильках. При этом большинство женщин не умели ходить на каблуках, но желание творило чудеса. При этом задача была одной из не легких. Зачастую острые каблуки обдирались о трещины на асфальте и застревали между реек эскалатора в метро.

С того времени туфли со шпильками стали очень популярны. Многие считали такую обувь женственной. Женщины носили их буквально по любому поводу и без: на свидание, концерт, в театр и на работу.

Болоньевый плащ

Анастасьев Н / ТАСС

В начале 60-х в советскую моду ворвался болоньевый плащ. Многим советским девушкам приглянулся не только фасон — такая верхняя одежда легко умещалась в маленькую сумочку. На Западе плащи из болоньи, которые больше походили на дождевики, использовались чаще рабочими. А в СССР носили буквально все. При этом фасон мега популярного плаща был единым как для дам, так и для мужчин. Неплохое начало для одежды унисекс.

Нейлоновые рубашки

В середине 60-х помимо болоньевого плаща в советскую моду ворвались рубашки из нейлона. Советские граждане с удовольствием стали надевать синтетический материал и радости их не было предела: нейлон не мялся, отлично стирался, а вещи из него можно было носить, кажется, вечно. Кроме того, разнообразие расцветок также привлекало людей.

Ткань с узором елочки и габардин

В СССР был дефицит многих вещей, но ткань всегда можно было купить в магазине. А когда не продавали отрезы, люди покупали ткань в складчину, пишет kulturologia.ru. Так, для пошива пальто чаще всего использовали ткань в «елочку». В Англии орнамент носил название «селедка», а в СССР ему придумали официальное название «Нежность». Популярным была ткань и габардин. Ее выдавали военным для пошива формы. Из него получались очень пикантные мини-юбки.

Мини-платье и брючный костюм как у Зиночки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию «. Режиссер: Леонид Гайдай, 1973 г.

В конце 60-х в советскую моду ворвались мини-юбки и мини-платья. А после фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где жена Шурика Зиночка облачилась в красное мини-платье, женщины стали еще больше обращать внимание на такую вещь. Независимо от своего размера одежды и формы ног. В то же время стали популярны и брючные костюмы. Считалось также модно, когда на пиджаке красовались большие пуговицы из металла.

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