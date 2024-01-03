В Германии признали проблемы с ремонтом подбитых на Украине Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Из-за возникших трудностей с ремонтом на вооружении у ВСУ осталось мало немецких танков.

ВСУ используют лишь малое количество поставленных немецких танков Leopard 2 современной модификации A6, поскольку самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками.

А в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей, и ремонт занимает долгое время. Об этом сообщил член партии «Зеленые» Себастьян Шефер в письме, направленном оборонным концернам ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

«К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков (Leopard 2A6) все еще может применяться Украиной», — приводит отрывок из документа агентство DPA.

Шефер призвал концерны как можно скорее наладить ситуацию с поставками запчастей для Leopard-2 модификации A6.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard.