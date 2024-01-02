Сейсмологи зафиксировали землетрясение около места «взрывов» в Нью-Йорке
В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7
Фото: www.globallookpress.com / Chris Melzer
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Подземные толчки начались в 05:45 по местному времени в районе Куинс.
Сейсмологи в США сообщили, что в недалеко от места «взрывов», о которых сообщали местные жители, было зафиксировано небольшое землетрясение. Об этом агентство ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу пожарного управления Нью-Йорка.
Геологическая служба зафиксировала подземные толчки магнитудой 1,7 в 05:45 по местному времени (13:45 по московскому — Прим. ред.). Произошли они в районе Куинс, который находится недалеко от острова Рузвельта, где местные жители спустя восемь минут начали жаловаться на звуки взрывов и тряску.
Установлено, что эпицентр подземной бури располагался на глубине пять километров под землей.
Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров также прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что произошедшее, вероятнее всего, связано с неполадками в электросети и на подстанциях. По его словам, происшествие носит техногенный характер.
Захаров также добавил, что никто не обращался на горячую линию Генконсульства после инцидента. Российские дипломаты же запросили информацию о пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Токио при посадке загорелся пассажирский самолет.