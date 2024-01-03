Суровые морозы ударят сразу по нескольким регионам России

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

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Уже с 3 января в Ярославской области прогнозируется вплоть до минус 35 градусов. А что насчет других?

Погода в новогодние праздники удивит жителей ряда регионов России своими аномалиями — в Центральном федеральном округе ожидаются сильные морозы. Об этом предупредили в МЧС РФ.

Так, уже 3 января в Ярославской области ожидается в ночное и утренне время до минус 35 градусов. До минус 34 градусов ночью ожидается в Тверской области, около минус 33 градусов прогнозируется в Костромской области. Морозы ударят и по Владимирской области — там столбики термометров опустятся до минус 30.

До минус 27 градусов ожидается в Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тульской областях. До минус 23 — в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно одеваться на улицу в мороз. Первое правило — многослойность. Какие есть еще секреты сохранения тепла — читайте в нашем материале.