Дети Прилучного от Муцениеце обзавелись новой «бабушкой»

Зепюр Брутян опубликовала кадры вместе с детьми Прилучного и своей мамой

Фото: Instagram* / bugevuge

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Тимофей и Мия часто гостят дома у звездного папы. Как они ладят с родственниками Зепюр Брутян?

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, подарившая ему третьего ребенка, поделилась трогательными кадрами вместе с мамой и детьми любимого мужчины от первого брака. Так, у Тимофея и Мии появилась новая "бабушка", о чем подробно рассказало издание 7Дней.ru.

После развода с Агатой Муцениеце актер женился во второй раз. В конце апреля 2023-го Зепюр Брутян родила супругу ребенка. Несмотря на «новую семью» артист старается проводить как можно больше времени с подрастающими детьми. Дочка Мия и сын Тимофей часто гостят в загородном доме отца, где отдыхают вместе с папой и мачехой.

Зепюр Брутян. Instagram* / zepyur_brutyan

У брата с сестрой появились новые родственники — теперь они с удовольствием проводят время с еще одной бабушкой, мамой Зепюр. Накануне Брутян опубликовала в своем личном блоге кадры, на которых запечатлены они вчетвером после похода в театр на детский спектакль.

Наследники Прилучного, судя по улыбающимся лицам и светящимся глазам, прекрасно провели время. Как оказалось, они отлично поладили с новой родственницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зепюр Брутян поблагодарила уходящий год за главный подарок.

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