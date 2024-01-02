«Выбиты окна»: Гладков сообщил об обстреле Шебекино в Белгородской области

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Киевский режим продолжает наносить удары по региону.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладов.

Согласно его данным, пострадавших нет. Однако, заметил губернатор, информация пока предварительная.

Также, по его словам, один из снарядов украинских нацистов прилетел в административное здание промышленного предприятия. На место были направлены оперативные службы.

«Выбиты окна, возгораний нет», — рассказал он о последствиях прилета.

Киевский режим сегодня, 2 января, уже несколько раз атаковал Белгород и Белгородскую область. Гладков ранее сообщил, что в результате обстрелов скончался один человек и пострадали пятеро. Были зафиксированы также разрушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области отменяют рейсы общественного транспорта.