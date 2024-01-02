Пять человек погибли при столкновении лайнера JАL с бортом береговой охраны Японии

NHK: пять человек погибли при столкновении лайнера JAL с бортом береговой охраны

Фото: Reuters / ISSEI KATO

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Пассажирский самолет загорелся во время захода на посадку в аэропорт Токио. Стало известно, что он столкнулся с другим воздушным судном.

Пять из шести членов экипажа борта береговой охраны Японии погибли в результате столкновения с пассажирским лайнером авиакомпании JAL. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.

В международном аэропорту Ханеда вечером во вторник, 2 января, произошло возгорание пассажирского самолета. Стало известно, что он столкнулся с бортом береговой охраны. По данным авиаперевозчика, столкновение произошло в момент посадки — второй самолет оказался на взлетно-посадочной полосе.

Горящее судно успешно завершило посадку, после чего удалось эвакуировать всех 379 человек, находящихся на борту. Среди них было восемь младенцев. Всем чудом удалось выжить.

Борт береговой охраны также загорелся после столкновения. Внутри находись шесть членов экипажа. Предварительно, выжить удалось лишь одному из них. В каком он находится состоянии — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места столкновения самолетов в Японии.