Россияне увидят сильнейший звездопад в ночь на 3 января

Фото: www.globallookpress.com / Petar Petrov

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Небесное явление активизируется ежегодно в период с 28 декабря по 7 января.

В ночь с 2 на 3 января на территории России будет наблюдаться максимальный метеорный поток Квадрантиды. Об этом NEWS.ru сообщил старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Как утверждает специалист, в этот период у людей появится возможность увидеть более ста метеоров в час, однако самый пик их активности составит всего несколько часов.

«В ночь с 2 на 3 января ожидается максимум метеорного потока Квадрантиды. Наблюдается в созвездии Волопаса. Можно увидеть около 120 метеоров в час, но пик их активности длится всего несколько часов. Они часто образуют яркие огненные метеоры, из-за чего их легче заметить. В этом году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком», — объяснил представитель науки.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые открыли новый способ определения пригодных для жизни планет.