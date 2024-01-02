«Стоял до конца»: генерал-майор Владимир Фролов посмертно награжден званием Героя России

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Он героически погиб в марте 2022 года в Мариуполе.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России генерал-майору Владимиру Фролову, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает председатель Народного Совета ДНР Артем Жога в своем Telegram-канале.

Глава государства подписал соответствующий указ 25 декабря, уточнил Жога.

Известно, что Фролов был заместителем командующего восьмой армии. Умер он в марте 2022 года. Как рассказывали пленные украинские морпехи, враг знал Фролова. Военный был ценным пленным, которому есть, что рассказать, но еще больше он бы стоил при обмене.

Генерал-майор Фролов Владимир Петрович. Telegram / ЖОГА

Случилось все на заводе имени Ильича в Мариуполе — мощном укрепрайоне ВСУ. Фролов пошел в бой вместе со своими солдатами. По словам боевиков, его хотели взять живым, но тот не дался. Сопротивлялся, задействовал в бою все свое оружие, получил множественные ранения, но убит был снайперским выстрелом.

«Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца», — приводит слова пленного украинца Жога.

По словам председателя Народного Совета ЛНР, жена Фролова еще месяц после его смерти молилась за него, как за живого. После освобождения завода российскими войсками, пленные боевики ВСУ показали, где был захоронен генерал.

Его перезахоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин собрал военных РФ для обсуждения их работы в зоне СВО.