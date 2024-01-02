Экс-жена Серова сдала полиции буйного мужа: «Кричала от страха как поросенок»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Вместе с бизнесменом Максимом они прожили больше десяти лет.

Бывшая жена певца Александра Серова Елена Стебенева, недавно заявившая о расставании с любимым мужчиной, призналась, что он злоупотребляет алкоголем. Сегодня, по словам женщины, избранник напился и начал вести себя неадекватно, из-за чего она сдала его полиции.



Instagram* / elenaavores_; 5-tv.ru



О проблеме Стебенева рассказала подписчикам в своем блоге в соцсетях.

«После смерти матери Максим, мой гражданский муж, стал уходить в запой. Неделю пьет, неделю — просветления. Сначала я думала, что могу помочь, спасти. В последнее время, с осени, я живу в аду. Не можете, ну не можете вы спасти человека, который не хочет этого спасения! Все, мои силы иссякли. Сегодня пошли угрозы, оскорбления и куча гадостей», — поделилась экс-супруга знаменитости.

Она сказала, что очень сильно испугалась поведения возлюбленного, что дело дошло до полиции.

«Приехали ребята и три часа составляли протокол, выясняли все и вся. Нет, он меня не трогал, но та агрессия… было страшно. Ребята, из полиции уехали, вывезли Максима из поселка. И я расслабилась», — описала ситуацию Елена.

На этом ее переживания не закончились — стражи порядка предупредили ее, что Максим может вернуться и снова начать запугивать ее. Так и произошло.

Как заверила женщина, он стучал кулаками в дверь, она же «орала от страха как поросенок». Вновь позвонила полицейским и попросила их срочно приехать.

Максим с ноги вышиб стеклянную дверь и зашел в дом. К счастью, очень быстро, через две минуты, сотрудники полиции были уже у них дома.

«Они его положили лицом в снег и сказали, мол, мы три часа выслушивали, как вы оскорбляли эту женщину! Все, наше терпение закончилось! Спасибо большое этим молодым ребятам. Ну, а мне нужно будет позаботиться о своей безопасности», — заключила бывшая исполнителя хита «Я люблю тебя до слез», добавив, что сейчас ее поддерживает единственная дочь Мишель, с которой они находятся на связи постоянно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серов резко отреагировал на развод бывшей жены.

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