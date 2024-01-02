«Роковая» дата: почему не стоит бояться 29 февраля в високосном 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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К году с «лишним» днем в календаре часто относятся с предубеждением. Порой именно предрассудки могут «притянуть» несчастья.

Только наступивший 2024 год, который будет високосным, очень многим представляется судьбоносным и даже «опасным». Считается, что это будет год максимальной кармы, и лучше воздержаться от новых начинаний и кардинальных изменений в жизни. Но, на самом деле, ничего страшного в 366 днях нет, о чем подробно рассказала utro.ru нумеролог Алена Анисимкова.

Сперва эксперт отметила, что ранее подобной боязни високосного года не было. Специалист привела в пример Олимпийские игры, которые намеренно устраивали каждые четыре года ради сплочения народа.

История високосного года уходит далеко в прошлое. Один дополнительный день в календаре рассматривался как возможность в лишний раз сделать что-то доброе, хотя бы немного улучшить свою жизнь и добавить в нее новые краски.

«Представляете, что 29 февраля на один день больше мы можем порадовать себя и порадовать своих близких. Это ли не волшебно?» — поделилась Алена Анисимкова.

По ее мнению, високосный год появился из-за проблем в летоисчислении. Стали использовать Юлианский календарь, который и дает «лишний» день каждые несколько лет. Раньше такое «особенное» время наделялось «добрыми смыслами», подметила нумеролог. Старались уделять большое внимание свадьбам и различным праздникам.

«С течением времени по непонятным причинам високосный год начали дискредитировать и наделять какими-то негативными характеристиками, связывая с ним неудачи и провалы. Но, на самом деле, катаклизмы и какие-то неприятности случаются и обычные года, и с дополнительным днем это никак не связано», — объяснила нумеролог.

Новый 2024-й, рассказала эксперт, будет годом Сатурна, временем финансового становления и перехода на новый цикл. А «роковая» дата — 29 февраля — выпадет на хорошую фазу луны. В этот день можно наполниться позитивной энергией и отчиститься от всего плохого.

«И у людей, рожденных 29 февраля, есть особая миссия заботиться о психическом состоянии и здоровом веселье всех окружающих, искать во всем позитив», — заключила Алена.

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