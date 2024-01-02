ТОП-5 самых недооцененных туристических направлений в России
Мценск вошел в число самых недооцененных туристических направлений в РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
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Какие интересные направления в нашей стране не пользуются популярностью у путешественников и почему там обязательно нужно побывать?
Какие недостаточно популярные места в России достойны внимания туристов? Их перечислили Газета.ру в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
Так, в ТОП направлений попали уникальные достопримчательности в пяти регионах нашей страны, в частности, в Хабаровском, Красноярском краях, Орловской области, Чукотском автономном округе и республике Кабардино-Балкария.
Долина реки Бикин
Так, специалисты рекомендовали хоть раз в жизни увидеть долину реки Бикин в Хабаровском крае. Ведь здесь сохранились леса доледникового периода. Кроме того, там уживаются амурские тигры и представители коренных народов. Туристы могут посетить одноименный национальный парк с экомаршрутами и базами для отдыха.
Село Хатанга на полуострове Таймыр
Сельское поселение Хатанга в Красноярском крае привлекает тем, что там находится одна из самых северных православных церквей. Также здесь можно понаблюдать за северным сиянием, побывать в музее мамонтов, этнопарке Каталык и стать свидетелями гигантского метеоритного кратера Попигай.
Мценск –родина Тургенева
На родине великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева — в городе Мценск Орловской области всегда открыты двери музея-усадьбы Спасское-Лутовиново. Именно здесь прошли детские годы автора «Муму».
Еще один значимый объект в этом краю - культовый дом Леди Макбет, в котором по легенде могла жить купеческая жена из одноименного произведения. В орловском городе также представлена необычная экспозиция сбитых самолетов под открытым небом и музей мценского кружева.
Золотой хребет на Чукотке
На Чукотке обязателен к посещению заброшенный военный поселок Гудым и находящийся вдали от городской суеты Золотой хребет. Это горный массив расположен на противоположной от Анадыря стороне. Первое золото Чукотки разрабатывалось именно здесь, поэтому его так назвали.
Озеро Донгуз Орун-Кель
Жемчужина Кабардино-Балкарии — озеро Донгуз Орун-Кель украшает территорию Национального парка «Приэльбрусье», где можно полюбоваться природными достопримечательностями, среди которых водопады, ущелья, минеральные источники и гора Эльбрус, включенная в список высочайших вершин частей света.
Ранее 5-tv.ru писал, что гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России.