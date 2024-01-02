В узком кругу: в Москве простились с диктором Галиной Зименковой
Церемония прощания с диктором Галиной Зименковой прошла в Москве
Фото, видео: Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru
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Именитая телеведущая ушла из жизни в 82-летнем возрасте.
В Москве сегодня, 2 января, простились с легендарным диктором, заслуженной артисткой РСФСР Галиной Зименковой. Прощание прошло в 11 часов в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино. Эксклюзивными кадрами с траурной церемонии делится 5-tv.ru.
Как передает источник 5-tv.ru, проводить в последний путь звезду отечественного телевидения пришли порядка 15 человек. Из знаменитостей никого не было.
Выделялся венок от телеведущего Андрея Малахова и его команды с подписью: «Великому диктору с глубокой скорбью. Андрей Малахов и его коллектив».
Диктора Центрального телевидения СССР, а потом и России, ведущей программы «Время» Галины Зименковой не стало 29 декабря 2023-го. Она умерла в реабилитационном центре на 83-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, почему легендарный диктор СССР Галина Зименкова умерла в одиночестве.