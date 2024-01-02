Число погибших в результате землетрясения в Японии стремительно растет

Фото: Reuters / KYODO

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Спасатели продолжают работать в зоне разрушений в поисках погибших и пострадавших. Помощи ожидают более 120 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 48 человек и в настоящее время спасатели пытаются выиграть битву со временем. Об этом сообщает со ссылкой на заявление властей японская гостелерадиокомпания NHK.

Известно, что среди погибших есть подростки, а также пожилые люди в возрасте 70-90 лет.

Во время экстренного совещания премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что первостепенным сейчас является поиск и спасение пострадавших. Известно, что помощи после серии землетрясений в различных префектурах ждет около 120 человек.

Спасатели испытывают трудности с попыткой добраться до северной части полуострова Ното. Там в ходе мониторинга с воздуха обнаружили обширные повреждения инфраструктуры, а так же множество пожаров.

Накануне сейсмологи предупредили, что серии толчков в пострадавших регионах продолжатся до конца недели и по мощности могут быть не меньше, чем те, что произошли 1 января. И как только что сообщили японские СМИ, в префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5.