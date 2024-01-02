ТОП самых частых проблем с кожей зимой: как их избежать

Косметолог Егорова: в зимнее время нужен особый уход за кожей

Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша

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Как сохранить красоту и здоровье кожи рук, лица, губ в холодное время года?

Зима — настоящее испытание для организма человека, особенно для его красоты. Ведь есть целый спектр проблем, которые тревожат в холодное время. Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова aif.ru перечислила самые популярные.

Почему электризуются волосы

В зимний период наши волосы начинают усиленно бить током. На состояние шевелюры отрицательно сказывается частое расчесывание, шапки, работа отопительных приборов, перепады температур.

Как объяснила специалист, обязательно необходимо проветривать помещение для снижения жара батарей и насыщения волос кислородом. Также не обойтись без увлажнителя воздуха.

Стоит использовать для волос специальные кондиционеры после мытья головы. При этом расческа должна быть натуральной, деревянной или с антистатическими функциями.

Защитить волосы помогут и шапки, выполненные из максимально натурального материала либо с хлопчатобумажным подкладом.

Как ухаживать за кожей лица зимой

В холода серьезно страдает и кожа лица, поэтому необходим более тщательный уход.

«Не надо наносить увлажняющий крем на лицо непосредственно перед выходом на улицу — он приведет к тому, что на морозе замерзнет в порах и будет просто разрывать клетки кожи», — предупредила косметолог.

По ее словам, лучше наносить крем как минимум за 30-40 минут до выхода на улицу.

Кроме того, не стоит игнорировать и домашний уход — дважды в день по схеме: очищение, тонизирование и увлажнение или питание.

Нужно «кормить» кожу и изнутри, то есть соблюдать надлежащий питьевой режим.

Если же не удается восстановить кожу с помощью предложенного ухода, то стоит обратиться к специалисту. Он подберет для вас наиболее подходящие процедуры и средства в зависимости от типа кожи.

«Цыпки» на руках

Если на руках образовались «цыпки», что бывает достаточно часто зимой, надо опять же пересмотреть уход.

Дерматолог напомнила об обязательности перчаток, варежек. Также крайне важно регулярно пользоваться кремом для рук. Наконец, все дела по дому— мытье полов и посуды — необходимо выполнять в резиновых перчатках.

«И, конечно же, стоит стараться не расчесывать пострадавшие участки кожи. Можно проконсультироваться со специалистом по поводу применения специальных „болтушек“ или более сильных кремов для залечивания раздражения», — сообщила Егорова.

Огрубение кожи на локтях и коленях

Вместе с тем возможно и огрубение кожи на локтях и коленях. Для предотвращения проблемы нужно хорошенько вытираться после душа и обрабатывать указанные зоны увлажняющим средством. Отлично смягчают загрубевшие места средства с вазелином.

Уход за кожей губ

Холода и ветра могут привести к сухости, шелушению, растрескиванию губ. Как минимум в вашей косметичке должна быть гигиеническая помада, которая увлажнит нежную и тонкую кожу. Стоит знать о том, что состояние губ способны значительно ухудшить их обкусывание, облизывание, смачивание, поэтому стоит следить за своим поведением на улице.

Здоровье кожи ног зимой

В зимние месяцы ноги нередко потеют и преют. Чтобы не страдала кожа ног, эксперт посоветовала выбирать качественную обувь из натуральных материалов, чтобы и дышала, и обеспечивала правильный воздухообмен.

Также вечером обувь надо чистить и просушивать, чтобы ничего внутри не застаивалось и не накапливалось. Сами ноги тоже вечером можно баловать ванночкой с морской солью — она и обеззараживает и успокаивает, заключила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически запрещено делать при обморожении.