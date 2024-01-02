«Сказала четыре слова»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Актриса получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь.

Бывшая участница команды КВН «Раисы» и действующая звезда юмористического проекта «Уральские Пельмени» Ксения Корнева выходит замуж. Об этом актриса сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Возлюбленный, личность которого артистка не спешит разглашать, сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Корнева опубликовала фото с помолвочным кольцом.

«Этой ночью сказала четыре слова: «С Новым годом» и «Да», — поделилась артистка счастливым событием.

Поклонники поздравили знаменитость с судьбоносным событием и пожелали крепкого союза с безграничной любовью и взаимопониманием. Правда, вопросов, касающихся таинственного жениха, тоже было полно, но их счастливая невеста оставила без ответа.

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