«Сказала четыре слова»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева выходит замуж
Звезда «Уральских пельменей» Корнева обручилась с таинственным возлюбленным
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
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Актриса получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь.
Бывшая участница команды КВН «Раисы» и действующая звезда юмористического проекта «Уральские Пельмени» Ксения Корнева выходит замуж. Об этом актриса сообщила в личном блоге в социальных сетях.
Возлюбленный, личность которого артистка не спешит разглашать, сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Корнева опубликовала фото с помолвочным кольцом.
«Этой ночью сказала четыре слова: «С Новым годом» и «Да», — поделилась артистка счастливым событием.
Поклонники поздравили знаменитость с судьбоносным событием и пожелали крепкого союза с безграничной любовью и взаимопониманием. Правда, вопросов, касающихся таинственного жениха, тоже было полно, но их счастливая невеста оставила без ответа.
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