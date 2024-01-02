Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы командования

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Данные радиоперехватов разговоров украинской стороны свидетельствуют об упаднических настроениях в рядах противника.

Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы своего командования. Об этом со ссылкой на радиоперехваты разговоров военных сообщает издание РИА Новости.

Так, водители отказываются подвозить питание и подкрепление на передовую.

«Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на „Ниве“ — ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли», — цитирует агентство одного из боевиков.

Еще одна группа ВСУ отказалась выполнять задание на передовой из-за своих предшественников, которые понесли серьезные потери на линии соприкосновения. Также боевики жалуются друг другу, что легкораненых практически не лечат и сразу возвращают в строй, не давая возможности восстановиться.

«Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже», — говорит один из украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине испугались возможного перехвата РФ всех ракет ВСУ с помощью спутников.