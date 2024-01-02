Рядом с «сине-желтой тряпкой ЕС»: Макрона обвинили в оскорблении флага Франции

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

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Причиной стало традиционное новогоднее обращение французского президента к нации.

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его на задний план во время традиционного новогоднего обращения к нации. Об этом заявил лидер оппозиционно партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Если в предыдущим ежегодных обращениях французского президента к народу национальный флаг располагался рядом с главой государства, то сейчас он был расположен далеко позади.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Филиппо также заявил, что Макрон таким образом продемонстрировал свою ненависть к Франции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении.