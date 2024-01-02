В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ новогоднее поздравление посольства США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Американское диппредставительство сделало ряд неоднозначных высказываний.

Новогоднее обращение посольства США в Москве к россиянам является провокацией. Такое мнение выразил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Диппредставительство опубликовало новогоднее поздравление для россиян, в котором говорилось, что «народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, «а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может гордиться».

«Сообщение о готовности „к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего“ является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он также отметил цинизм и лживость в словах американского посольства о том, что россияне «заслуживают жить в мире и безопасности», учитывая причастность США к недавнему теракту в Белгороде.

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Помимо этого Пискарев обратил внимание на то, что поздравление сопровождается аудиорядом с незаконных акций протеста.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский посол Анатолий Антонов упрекнул США за слова о прямом столкновении с Россией.