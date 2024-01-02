Виктория Боня воссоединилась с отцом своей дочери, но не бросила нового парня

Фото: Italy Photo Press / ТАСС

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Знаменитая выпускница «Дома-2» проводит жаркий отпуск в Коста-Рике.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня опубликовала фото своего экс-возлюбленного Алекса Смерфита, отца ее дочери Анджелины, из совместного отпуска в Коста-Рике. Более того, в путешествие с теледивой отправился не только ее бывший, но и нынешний бойфренд Руслан Гасанов. Звезда познакомила своих мужчин и поделилась фотографиями в соцсетях. На одном снимке она бежит по волнам с Гасановым, на другом показывает Смерфита, прогуливающегося по пляжу с дочкой.

Поклонники селебрити теперь уже не сомневаются, что Виктория Боня серьезно относится к своему новому избраннику. Еще недавно она хвасталась в личном блоге кольцом с роскошным бриллиантом, намекая на предложение руки и сердца. После знакомства Гасанова с Анджелиной и Алексом Смерфитом фанаты окончательно убедились — звезда «Дома-2» нашла спутника жизни и вскоре станет его женой.

Алекс Смерфит с дочкой Анджелиной. Instagram* / victoriabonya

Стоит отметить, еще ни разу Боня не посвящала публику в свою жизнь так откровенно, а также не знакомила ухажеров с отцом своего единственного ребенка. Не ясно, поладили ли мужчины Виктории друг с другом, так как общих снимков компания не сделала, обратило внимание издание 7Дней.ru. Возможно, доверия между Гасановым и Смерфитом пока не возникло, но на совместный отпуск они явно согласились. Бойфренд, к слову, на 13 лет моложе Бони, кроме того, он был женат на момент знакомства, а через несколько месяцев развелся.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психиатра о ментальном здоровье Виктории Бони. Прослушав несколько интервью знаменитости, специалисты пришли к выводу, что ей необходима консультация профильного специалиста. В каком недуге ее заподозрили эксперты?

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