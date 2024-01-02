Новые откровения: Меган Маркл расскажет о жизни в королевской семье

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Герцогиня Сассекская вслед за знаменитым мужем выпустит мемуары.

Едва утихли жаркие обсуждения мемуаров британского принца Гарри, как его жена Меган Маркл заявила о написании собственных. Как сообщает издание The Mirror, герцогиня Сассекская готовит к выпуску книгу, в которой обещает рассказать о жизни в королевской семье предельно честно и подробно. Работа, безусловно, ожидаемая, ведь не каждый день американская актриса становится супругой настоящего принца. Более того, Маркл намерена представить на суд публике особый взгляд на события в Букингемском дворце.

В материале высказывается справедливое опасение, что отношения в королевской семье, и без того сложные, могут стать еще более запутанными. В своих мемуарах принц Гарри раскрыл много неприятных секретов и скабрезных деталей из жизни родственников. После этого, по слухам, родной брат Уильям и его жена Кейт Миддлтон отказались даже разговаривать с ним. Прошел год, а семейные связи так и не восстановились.

Дата выхода книги Меган Маркл пока неизвестна. Как рассказал прессе королевский эксперт Нил Шон, в данный момент герцогиня ищет возможность встретиться лично с королем Великобритании Карлом III. Невестка якобы хочет задать ему вопросы, которые накопились за годы брака с принцем. С этой целью Меган уже отправляла письмо свекру, но беседа так и не состоялась.

Одна из возможных тем, которую Маркл хочет обсудить с Карлом III, судьба Сары Фергюсон. Она считает, что в отношении экс-супруги принца Эндрю применяются двойные стандарты. Несмотря на печальную судьбу мужа, лишенного регалий из-за секс-скандала, Фергюсон осталась герцогиней Йоркской, она выступает на телевидении, а также продает свои книги, регулярно упоминая связь с монаршей родней. Особое отношение к этой персоне не дает Меган покоя.

Стоит отметить, после отказа от королевских обязанностей четыре года назад принц Гарри с женой не бедствуют. Они так же спекулируют принадлежностью к королевской семье Великобритании, пишут книги, дают резонансные интервью и сотрудничают со стриминговыми платформами, снимая сериалы о своей жизни. Зарплату от Букингемского дворца уже не получают, трудятся сами, но все еще обижаются из-за статуса отшельников.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли детей из США.