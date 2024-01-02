Участника Олимпиады и легкоатлета Киплагата зарезали в Кении

Фото: www.globallookpress.com / Wang Lili

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Спортсмена нашли в машине с ножевыми ранениями. Кто так зверски расправился с 34-летним мужчиной?

В Кении обнаружили тело 34-летнего легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата. Спортсмен был найден в своем автомобиле с ножевыми ранениями. По информации издания Daily Monitor, задержаны двое подозреваемых.

«Двое подозреваемых — известные преступники, которые терроризировали членов общества», — приводит издание слова одного из сотрудников полиции.

Предварительно, злоумышленники нанесли спортсмену удары ножом в грудь и шею. У одного из задержанных при себе был нож, которым, возможно, и убили легкоатлета.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, выясняется и мотив убийства.

Бенджамин Киплагат специализировался на беге три километра с препятствиями. В 2008 году он принял участие в Олимпийских играх, на которых занял девятое место. Также за легкоатлетом числится национальный рекорд — он пробежал дистанцию за восемь минут и 3,81 секунды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство.