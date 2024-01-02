СК возбудил уголовное дело в отношении сжегшей паспорт девушки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; СК РФ; 5-tv.ru

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Молодая москвичка публично уничтожила документ, на котором был изображен герб РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении девушки, сжегшей свой паспорт в Брянске.

По версии следствия, утром 1 января девушка на пороге клуба публично сожгла свой паспорт, на котором был изображен герб РФ. Окружающие это снимали на камеру, видео быстро распространились в Сети.

«Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье 329 УК РФ.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Девушка задержана. Известно, что ей 22 года и она проживает в Москве.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса певец Шарлот также демонстративно сжег перед видеокамерой свой паспорт РФ. В это время он находился за пределами страны. Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры.

Теперь против него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 24 января.