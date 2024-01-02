Норвегия разрешила местным компаниям прямую продажу оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему власти страны решили изменить политику в отношении поставок вооружения киевскому режиму?

Власти Норвегии разрешили местным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине, следует из заявления на сайте правительства страны.

Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину.

При этом правительство страны заявляет, что государство продолжит придерживаться решения парламента от 1959 года, согласно которому Норвегия не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза.

«Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях», — говорится в документе.

Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде назвал это решение чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками.

Прежде военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что почти за два года спецоперации Россия уничтожила большую часть оружия, поставленного Украине западными странами. И ВСУ сейчас действительно столкнулись с проблемами — киевский режим стал получать гораздо меньше помощи от союзников. Особо критично это отражается в ВСУ. Как рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко, украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов, дронов и систем ПВО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.