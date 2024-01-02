Sky News Arabia сообщила об «ожесточенных столкновениях» между США и хуситами в Красном море

Между кораблем США и катерами хуситов идут столкновения в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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По информации телеканала, американский военный корабль и катера йеменских хуситов вступили в бой.

Американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) столкнулись в Красном море. Об этом сообщает Sky News Arabia в соцсети X (прежнее название Twitter), ссылаясь на йеменские источники.

По информации телеканала, между сторонами происходят «ожесточенные бои».

При этом источник телеканала Al Jazeera в хуситской группировке «Ансар Аллах» опроверг информацию о каких-либо столкновениях с американским военным кораблем в Красном море. Официальной информации по этому поводу также пока нет.

В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции под названием «Стражи Процветания». Кроме того, страны Евросоюза приняли решение к ней присоединиться. Основной целью названа защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.

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После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, например, недавно хуситы атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему операция США в Красном море обречена на провал.