Тело девушки обнаружили в дорогом номере гостиницы в центре Москвы

Фото, видео: Depositphotos / TakeAr; 5-tv.ru

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По предварительным данным, погибшая гостила у одного из постояльцев.

В номере гостиницы в центре Москвы найдено тело молодой женщины. По данным источника 5-tv.ru, ей около 30 лет на вид, следов насилия на теле не обнаружено. Информатор также рассказал, что погибшая, предположительно, пришла навестить одного из постояльцев. На месте происшествия побывал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Как отметил журналист, работники гостиницы тщательно контролируют проход к месту ЧП, никто кроме правоохранителей не допускается. Инцидент произошел на этаже с номерами для состоятельных гостей.

«Сюда пробраться было довольно-таки сложно. За магнитную дверь, которую охраняют сотрудники заведения, пройти нельзя, но именно там, в секторе с очень дорогими номерами, и было найдено тело девушки. Сейчас за этой дверью работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказал Шпак.

По предварительным данным, тело обнаружили работники гостиницы, которые и вызвали правоохранителей. В данный момент просматриваются записи камер наблюдения, чтобы выяснить, когда погибшая женщина вошла в здание. Медицинские эксперты также установят причину смерти.

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