Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В новогоднюю ночь горожане увидели на одном из балконов гирлянду с бегущей строкой «Слава Украине!»

Полиция Великого Новгорода изъяла у одного из жителей гирлянду с бегущей строкой с лозунгом украинских националистов. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального УМВД. В отношении гражданина, «украсившего» балкон провокационной гирляндой, был составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Правоохранителям о нарушении сообщили новгородцы, заметившие «Слава Украине» — лозунг «Украинской повстанческой армии» (УПА)* на балконе. Очевидцы сняли видео, которое было опубликовано в сообществе «ЧП 53 Великий Новгород Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Пост вызвал бурную гневную реакцию горожан, гражданина потребовали призвать к ответственности.

Полиция отреагировала на видео, гирлянду у владельца изъяли. Он в свою очередь заявил, что купил ее на маркетплейсе AliExpress. По словам собственника, бегущая строка показывала надпись «С Новым годом!», а о лозунге «Слава Украине!» он и знать не знал. Тем не менее в отношении него был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Мужчина предстанет перед судом.

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* - экстремистская организация, запрещена в РФ.