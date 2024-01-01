Число погибших от землетрясения в Японии достигло четырех человек

Фото: Reuters / KYODO

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Серия толчков была зафиксирована в центральной части острова и достигала магнитуды 7,6.

Четыре человека стали жертвами серии землетрясений, которые произошли в центральной части Японии в первый день нового года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление властей страны.

Зафиксированные в центре острова толчки магнитудой в некоторых местах до 7,6 вызвали цунами и пожары в префектуре Исикава, испортив праздничное настроение по всей стране. Нарушена работа общественного транспорта и авиасообщения. Последний раз такое мощное землетрясение было в Японии в 2018 году.

В настоящее время продолжается оценка нанесенного стихией ущерба. По некоторым данным, около шести человек были заблокированы под обрушившимися домами в районе эпицентра землетрясения. Что касается радиационного фона возле атомных станций, то превышений специалисты не зафиксировали.

«Я не мог стоять на ногах из-за тряски. Это была сила, которую я никогда раньше не испытывал», — рассказал один из местных жителей.

По данным местных властей, около 30 человек получили ранения в Исикаве и других префектурах. Кроме того, отключилось электричество в 32,5 тысячах домов.

Сейсмологи предупреждают, что толчки такой же силы могут повториться в наиболее пострадавших районах в течение следующей недели.