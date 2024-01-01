Подозреваемые в нападении на участников СВО задержаны в Челябинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; СК РФ; 5-tv.ru

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СК возбудил дело после оскорбления мигрантами военных, приехавших из зоны спецоперации.

Следователи возбудили уголовное дело после конфликта между мигрантами и участниками спецоперации в Челябинске. По информации СК РФ, ранее средства массовой информации распространили новость о том, что несколько мигрантов в состоянии алкогольного опьянения напали на двух молодых людей, вернувшихся из зоны СВО. Одного из военнослужащих ударили дубинкой, кроме того, нарушители оскорбляли жен ветеранов.

Для установления всех обстоятельств случившегося правоохранители завели дело по статье «Хулиганство». Также глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.

Вечером 1 января следователи сообщили о задержании троих подозреваемых. Видео захвата злоумышленников опубликовано в официальном Telegram-канале Следкома.

«Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, в совершении 1 января текущего года на одной из улиц Советского района города Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен», — говорится в публикации.

Дополнительно уточняется, что в результате проведенных обысков были изъяты орудия совершения преступления.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Наказанием по этой статье Уголовного кодекса РФ является лишение свободы на срок до семи лет.

Сотрудники СК намерены направить в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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