ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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В список возможных кандидатов вошли 11 человек: три самовыдвиженца, восемь партийцев.

В России завершен прием документов от кандидатов для участия в выборах президента страны. Об этом в понедельник, 1 января, передает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК).

«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого, так же в первый день нового года, заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в списке возможных кандидатов на главных выборах страны числятся одиннадцать человек.

В их числе три самовыдвиженца — действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов являются представителями партий — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), также подала документы Ирина Свиридова — член Демократической партии России.

Булаев подчеркнул, что все остальные претенденты до этого этапа не дошли.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сайт кандидата на должность президента РФ Путина совершены DDoS-атаки.