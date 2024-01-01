Чудеса на Новый год: житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард рублей
Житель Тюмени стал третьим россиянином, выигравшим миллиард в новогодней лотерее
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
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Организаторы ищут счастливчика и приглашают в Москву для оформления приза.
Житель Тюмени выиграл главный приз новогоднего тиража «Русского лото» — один миллиард рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Столото».
В «Столото» поздравили счастливчика и пригласили в главный офис компании.
«В стране появился миллиардер — один миллиард рублей выиграл участник из Тюмени, купивший набор из десяти билетов в розничной точке продаж», — сказали в компании.
Стоит отметить, что тюменец стал третьим участником праздничных розыгрышей, который выиграл точно такую же сумму. В предыдущие годы главный приз получали жители Московской области и Нижнего Новгорода.
Выигрыш 87 участников новогоднего розыгрыша составил более одного миллиона рублей. В общей сложности выигрышными стали более девяти миллионов билетов, призовой фонд которых составил более двух с половиной миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как лотерейный розыгрыш миллиарда рублей контролировали эксперты по кибербезопасности.