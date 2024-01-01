На выставке-форуме «Россия» Новый год встретили 120 тысяч человек

Выставку-форум «Россия» в новогоднюю ночь посетили 120 тысяч человек

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Гостями ВДНХ стали жители всех 89 регионов страны.

Выставку «Россия» на ВДНХ за новогоднюю ночь посетили более 120 тысяч человек. По словам организаторов, для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов.

Гостями выставки «Россия» стали жители всех 89 регионов страны, в том числе, и участники специальной военной операции. Для участников мероприятия была организована праздничная интерактивная программа, приуроченная к наступившему Году семьи: шествия Дедов Морозов и разнообразные конкурсы.

Детей на выставке развлекали герои любимых сказок — «Щелкунчик», «Снегурочка», «Морозко», «Емеля на печи» и многие другие. Взрослые же могли посетить разнообразные экспозиции и мастер-классы, на которых, например, можно было научиться выпекать рождественский хлеб.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

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