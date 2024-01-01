«Аккуратно»: Путин заявил, что отцы-командиры не выполняют задачи любой ценой

Фото, видео: Иван Высочинский / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент встретился в первый день Нового года с военными РФ в госпитале.

Российские войска выполняют задачи в зоне спецоперации на Украине аккуратно, а наступления проводят только после серьезного поражения ВСУ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в подмосковном госпитале им. А. А. Вишневского.

«Отцы-командиры научились аккуратно действовать и не выполнять боевые задачи любой ценой. Мне так докладывают, и я на этом всегда настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника», — сказал он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ из РСЗО, который произошел 30 декабря 2023 года.