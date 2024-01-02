Два развода и смерть дочери: как сложилась жизнь звезды «Гардемаринов» Пшенной

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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1 января 2024-го артистка отпраздновала свое 76-летие.

Звезда «Гардемаринов» Нелли Пшенная сегодня, в первый день нового года, отмечает день рождения. Ей исполнилось 76 лет. Талантливая красивая актриса нравилась очень многим, но оттолкнула главного мужчину своей жизни, влюбившись в коллегу. Как сложилась жизнь кинозвезды?

Карьера

Путь в кино Пшенной начался незадолго до того, как она получила долгожданный диплом театрального вуза. До своей роли в «Служебном романе» у нее уже в копилке были более десятка ролей.

В популярном советском фильме Нелли Николаевна сыграла жену заместителя Калугиной. Актриса считала, что ее взяли только из-за внешности, ведь у Самохвалова все должно было быть идеальным, избранница, в том числе.

Самой успешной для Пшенной стала роль Анны Бестужевой в картине «Гардемарины, вперед!». В девяностые артистка взяла паузу в кино, посвятив все свое время театру, ну а в нулевых вновь появилась на экранах в сериале «Две судьбы».

Среди последних работ заслуженной артистки РСФСР — «Склифосовский» и короткометражка «История болезни», в наступившем году выйдет фильм с участием Пшенной «Командир».

Два брака и внезапная любовь

Первый брак актрисы с сокурсником оказался неудачным, по всей вероятности, потому что новоиспеченные супруги были слишком молоды и не готовы к семейной жизни. Во второй раз знаменитость вышла замуж за актера Алексея Шейнина. У них родилась дочь Евгения.

Звездный союз пылал счастьем, пока Нелли не получила главную роль в «Смерти на взлете», где ее партнером стал Юрий Демич — приятель Шейнина.

«О том, что влюбилась в Юрия, Нелли сказала мне сразу. Изменять втихую, врать, изворачиваться — это совсем не про Пшенную. Она человек честный и принципиальный до дури. Не знаю, насколько сильным было чувство со стороны Демича, но Нельку накрыло с головой. Я понимал, что это любовь, и потому не имел права судить: такое может случиться с каждым… Только мое понимание ничуть не уменьшало боль — скорее наоборот», — рассказывал Алексей в интервью с изданием 7Дней.ru.

Он попросил жену подумать в течение трех дней и принять решение, с кем останется. Пшенная по уши влюбленная в Демича, сделала выбор в его пользу. Однако этот роман продлился недолго, лишь разрушив брак.

Семейная трагедия

Главным приоритетом для разведенной артистки оставалась семья — дочка получила высшее юридическое образование, удачно вышла замуж, подарила родителям двух внучек.

Семейную идиллию нарушила страшная болезнь, обнаруженная у Жени в 2015-м — рак желудка в последней, четвертой стадии.

«Последними словами, которые услышал от Женечки, были: „Пап, ты только моих дочек не бросай…“ Через несколько часов она умерла», — делился Шейнин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в фильме «Служебный роман» нашли киноляп.