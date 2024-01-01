ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам с ракетами Storm Shadow

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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В последний день 2023 года российская армия закрепила свой успех на всей линии фронта и поразила важную инфраструктуру, в том числе, в тылу противника.

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по украинским аэродромам, на которых базировались самолеты-носители англо-французских крылатых ракет «Storm Shadow». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар по украинским аэродромам был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования 31 декабря 2023 года.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия РФ ударили по предприятиям, где производят беспилотники и складам с топливом для ВСУ. В Днепропетровской области силами российских ПВО сбит украинский самолет Су-27.

Также в последний день года российская армия продолжила продвижение по всей линии фронта, нанося существенный ущерб живой силе и технике противника. Например, на Купянском направлении ВСУ потеряли более 40 человек, а также несколько боевых машин. В районе села Червоная Диброва на Красно-Лиманском направлении потери ВСУ составили до 200 человек живой силы, на Донецком — более 260-ти, а на Южно-Донецком — до 110 украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.