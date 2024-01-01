В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности
В Москве из-за морозов на пять дней ввели оранжевый уровень погодной опасности
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
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Неблагополучные погодные условия сохранятся почти все праздничные дни.
В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально низких температур, которые продержатся в регионе несколько дней. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, москвичам и жителям Подмосковья стоит ждать настоящие морозы.
«Очень низкая температура. Период предупреждения до 8:00 5 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Опасность сохранится вплоть до пятницы, 5 января 2024-го.
Оранжевый уровень — предпоследний в шкале метеопредупреждений, который говорит об опасной погоде и высокой вероятности стихийных бедствий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как пережить резкие перепады температуры, которые обещают синоптики.