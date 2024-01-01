Фото, видео: Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что Россия могла бы отвечать Украине тем же, но это недопустимо.

Обстрел Белгорода со стороны украинских боевиков является терактом, иначе действия Киева назвать нельзя. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале.

«То, что вот сейчас произошло в Белгороде, это безусловно террористический акт. Под прикрытием двух ракет „Ольха“, по-моему, они ударили из систем залпового огня. <…> Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому это назвать нельзя», — сказал он.

Путин подчеркнул, что удар пришел по площади, где гуляли мирные жители города переде Новым годом, а ведь РСЗО — оружие неизбирательное. Россия может ответить тем же, но бьет высокоточным оружием строго по военным объектам.

«Мы можем ударить по площадям. В Киеве и в любом другом городе. Денис (один из военнослужащих — Прим.ред.), вот там дети гуляют, мамочки с колясками… Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площадям?» — поинтересовался президент.

Военный ответил, что, конечно же, нет. Важно наносить удары по военным объектам, чтобы враг не успевал опомниться.

«Мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода», — подчеркнул Путин.

Обстрел Белгорода, о котором говорит президент, произошел 30 декабря 2022 года. По факту слившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». Согласно последним сообщениям, погибли 24 человека и еще больше 100 пострадали.

В ответ на террористические действия ВСУ российские военные нанесли удары по центрам принятия решения и военным объектам в Харькове. Были ликвидированы представители главного управления разведки и украинской армии, которые причастны к планированию и исполнению обстрела Белгорода.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о наращивании РФ ударов по военным объектам Киева.