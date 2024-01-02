«Нравятся только свои песни»: AKMAL’ иронично ответил на критику Дробыша

Певец AKMAL’: Дробышу нравятся только те песни, которые написал он сам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Молодой исполнитель объяснил, почему, на его взгляд, знаменитый продюсер не оценил его вокальное мастерство.

Продюсеру Виктору Дробышу, по всей видимости, нравятся только написанные им самим песни. Так иронично на критику знаменитого деятеля российского шоу-бизнеса ответил молодой певец AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов).

Недопонимание между продюсером и исполнителем возникло на одном из музыкальных телешоу, где Дробыш «забраковал» спетую AKMAL’ песню.

«На „Битве поколений“ Виктору Яковлевичу Дробышу не понравилось мое исполнение песни „По полюшку“, но я считаю, что это гениальная работа. Мне она нравится, и просто он не воспринял это. Мне кажется, просто Дробышу нравятся песни, которые пишет он сам, а это песня, которую написал не он. Поэтому, собственно, такая реакция», — заявил AKMAL’ в комментарии 5-tv.ru на предпоказе новогоднего шоу «VK под шубой».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую новогоднюю традицию соблюдает певец AKMAL’.